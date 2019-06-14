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МИД Японии «решительно осуждает» нападение на танкеры в Оманском заливе

Политика

«Япония решительно осуждает нападения, которые угрожают безопасности судоходства»

Токио, 14 июня 2019, 18:50 — REGNUM  МИД Японии «решительно осуждает» нападение на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе, 14 июня передает агентство Associated Press.

«Япония решительно осуждает нападения, которые угрожают безопасности судоходства», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на танкерах, атакованных в Оманском заливе 13 июня, находился груз, принадлежащий японским компаниям.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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