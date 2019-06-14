Киев никогда не признает гражданство РФ для жителей Донбасса — МИД Украины

Киев, , 18:39 — REGNUM Власти Украины не будут признавать гражданство Российской Федерации для жителей Донбасса. Об этом сегодня, 14 июля, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России», — написала она на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля сего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Миграционный службы ДНР и ЛНР начали принимать заявления от граждан республик на получение российского гражданства.