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Киев никогда не признает гражданство РФ для жителей Донбасса — МИД Украины

Политика

Угрозы украинских властей никого не пугают

Киев никогда не признает гражданство РФ для жителей Донбасса — МИД Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Донецкая народная Республика

Киев, 14 июня 2019, 18:39 — REGNUM  Власти Украины не будут признавать гражданство Российской Федерации для жителей Донбасса. Об этом сегодня, 14 июля, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России», — написала она на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля сего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Миграционный службы ДНР и ЛНР начали принимать заявления от граждан республик на получение российского гражданства.

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