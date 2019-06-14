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Трамп заявил, что мнение Си Цзиньпина «не имеет значения»

Политика

Президент США считает, что отказ председателя КНР встретиться с ним на G20 в Осаке не повлияет на судьбу нового китайско-американского торгового соглашения

Трамп заявил, что мнение Си Цзиньпина «не имеет значения»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 14 июня 2019, 18:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что желание и ли нежелание председателя КНР Си Цзиньпина встретиться с ним на полях саммита G20 в Осаке «не имеет значения», сообщает 14 июня Bloomberg.

По словам Трампа, он хотел бы обсудить условия нового китайско-американского торгового соглашения, но и без такого обсуждения Пекину придётся принять условия Вашингтона.

Президент США подчеркнул, что даже если переговоры не состоятся, ничего неприятного не случится, так как Вашингтон всё равно «собирает миллиарды долларов в виде тарифов на товары» из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2018 года между Китаем и США происходит масштабная торговая война. Стороны вводят более высокие пошлины на целые группы товаров.

Причиной этой конфронтации является желание Вашингтона добиться более выгодного для себя торгового баланса.

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Китайско-американские отношения
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