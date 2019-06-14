Таджикские журналисты недовольны действиями Росгвардии

Москва, , 18:32 — REGNUM Таджикистанские журналисты потребовали от властей России и Таджикистана разобраться в действиях сотрудников Росгвардии при задержании подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом говорится в заявлении европейского конгресса таджикских журналистов и блогеров.

Журналисты соболезнуют семье погибшего и призывают власти и следственные органы обеих стран в кратчайшие сроки расследовать обстоятельства произошедшего инцидента.

Также представители таджикского медиа-сообщества выражают обеспокоенность тем, как сейчас складывается ситуация с задержанными в Москве по подозрению в убийстве гражданами Таджикистана.

«Считаем действия личного состава Росгвардии и МВД РФ при задержании подозреваемых незаконными и недостойными русского офицера, с которыми наши деды и отцы имели честь не раз встать бок-о-бок с оружием в руках», — говорится в заявлении.

Журналисты призвали подозреваемых содействовать следствию, несмотря на то, в каких условиях они сейчас находятся.

«Мы возлагаем всю полноту вины за распространение унижающих достоинство человека фотографий, видео и попытки разжигания национальной розни на руководство Росгвардии и требуем от властей Российской Федерации и Республики Таджикистан реагировать на это беззаконие», — призывают авторы документа.

Журналисты призвали российских и таджикистанских коллег соблюдать этические нормы при опубликовании материалов о данном инциденте.

Прозвучало обращение в правозащитное сообщество России и, в частности, Совет по правам человека, Московскую Хельсинкскую группу, правозащитную организацию «Мемориал» и уполномоченного по правам человека РФ с призывом обратить внимание на подобное обращение.

Пользователей социальных сетей журналисты попросили не оскорблять кого-либо из участников происшествия.

Напомним, что в ночь с 8 на 7 июня 2019 года на юго-западе Москвы на Южнобутовской улице группой лиц был избит и сброшен в пруд Сергей Чуев. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны шестеро граждан Таджикистана. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что вскоре в сети появилось видео задержания подозреваемых и их фото. Видеокадры задержания вызвали у некоторых интернет-пользователей возмущение тем, как органы правопорядка обращаются с подозреваемыми. Их лишили одежды и обуви. На фотографиях часть из них лежит на полу или стоит у стены со спущенными штанами.

Именно эти фотографии и видео вызвали возмущение у таджикистанских журналистов.

Читайте также: Арестован первый подозреваемый в убийстве мастера спорта в Москве

Читайте ранее в этом сюжете: Все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве отправлены в СИЗО