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На выборах премьер-министра Великобритании осталось шесть кандидатов

Политика

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру

Лондон, 14 июня 2019, 18:28 — REGNUM  На выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании осталось шесть кандидатов, 14 июня передает агентство Associated Press.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок добровольно снял свою кандидатуру. Хэнкок набрал в предварительном голосовании законодателей от Консервативной партии всего 20 голосов из 313.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня по итогам первого тура выборов премьер-министра Великобритании по «нокаут-системе» осталось семеро кандидатов, лидирует бывший глава британского МИДа Борис Джонсон.

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