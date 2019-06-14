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В Гонконге состоялся «протест матерей»

Политика

Участницы митинга требуют отмены законопроекта и отставки секретаря Гонконга Кэрри Лам

Гонконг, Китай, 14 июня 2019, 18:09 — REGNUM  В Гонконге состоялся «протест матерей» с требованием отмены закона об экстрадиции и отставки регионального правительства, 14 июня передает агентство Associated Press.

На очередную акцию против закона об экстрадиции в континентальный Китай вышли около 1000 женщин. Участницы митинга требуют отмены законопроекта и отставки секретаря Гонконга Кэрри Лам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в протестных акциях в Гонконге приняли участие сотни тысяч человек. Акции протеста переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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Политика Китая
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