Гонконг, Китай, , 18:09 — REGNUM В Гонконге состоялся «протест матерей» с требованием отмены закона об экстрадиции и отставки регионального правительства, 14 июня передает агентство Associated Press.

На очередную акцию против закона об экстрадиции в континентальный Китай вышли около 1000 женщин. Участницы митинга требуют отмены законопроекта и отставки секретаря Гонконга Кэрри Лам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в протестных акциях в Гонконге приняли участие сотни тысяч человек. Акции протеста переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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