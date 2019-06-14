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ВКС применили в Сирии сверхмощную авиабомбу. Видео

Политика

Корректируемая бетонобойная бомба КАБ-1500ЛГ уничтожила бункер с десятками боевиков

Дамаск, 14 июня 2019, 17:59 — REGNUM  В сети опубликована видеозапись обьективного контроля авиаудара с применением корректируемой бомбы КАБ-1500ЛГ, нанесённого в Сирии по укреплённому объекту террористов российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.

Время и место воздушного удара не уточняются. На кадрах записи отчетливо видно, как боевики пытаются укрыться в бункере, являющемся целью удара российского самолёта.

Стоит отметить, что боеприпасы такого типа применяются для уничтожения особо значимых объектов.

Бункер поражён полуторатонной корректируемой бетонобойной бомбой КАБ-1500ЛГ, способной пробить до трёх метров железобетона или 20 метров грунта.

Авиабомба КАБ-1500ЛГ оснащена лазерной гиростабилизированной головкой самонаведения, обеспечивающей точность попадания с отклонением, не превышающим четырёх метров при сбросе с восьмикилометровой высоты.

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Война в Сирии
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