Пятница, 14 Июня 2019 года
18:04:01 МСК

Зеленский назначил нового руководителя Госпогранслужбы Украины

Политика

Новым главой ведомства стал Сергей Дейнеко

Киев, 14 июня 2019, 17:58 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Дейнеко новым руководителем Государственной пограничной службы. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба главы государства.

Сергей Дейнеко имеет звание полковника. По информации украинских СМИ, с октября 2013 года Дейнеко командовал Луганским пограничным отрядом, летом 2014 года был ранен при взрыве фугаса возле населённого пункта Таловое в Донбассе.

В 2014 году предыдущий президент Украины Пётр Порошенко наградил Сергея Дейнеко орденом Богдана Хмельницкого за «мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, предыдущий начальник Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал, занимавший должность с 2017 года, был отправлен Владимиром Зеленским в отставку 31 мая, при этом он не был уволен с военной службы в запас.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить