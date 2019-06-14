Зеленский назначил нового руководителя Госпогранслужбы Украины

Киев, , 17:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Дейнеко новым руководителем Государственной пограничной службы. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба главы государства.

Сергей Дейнеко имеет звание полковника. По информации украинских СМИ, с октября 2013 года Дейнеко командовал Луганским пограничным отрядом, летом 2014 года был ранен при взрыве фугаса возле населённого пункта Таловое в Донбассе.

В 2014 году предыдущий президент Украины Пётр Порошенко наградил Сергея Дейнеко орденом Богдана Хмельницкого за «мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, предыдущий начальник Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал, занимавший должность с 2017 года, был отправлен Владимиром Зеленским в отставку 31 мая, при этом он не был уволен с военной службы в запас.