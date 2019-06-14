Пятница, 14 Июня 2019 года
17:54:35 МСК

Правительство Гонконга может пересмотреть законопроект об экстрадиции — AP

Политика

«Возможно, правительству следует рассмотреть другие варианты»

Гонконг, Китай, 14 июня 2019, 17:54 — REGNUM  Исполнительный совет Гонконга намерен снова отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции в континентальный Китай, вызвавшего массовые протесты и беспорядки, 14 июня передает агентство Associated Press.

Представители регионального правительства не отрицают, что законопроект может быть не только отложен, но и пересмотрен.

«Возможно, правительству следует рассмотреть другие варианты», — сообщил журналистам член Исполнительного совета Бернард Чан.

Читайте также: «У нас не было выбора» — комиссар полиции Гонконга о разгоне акции протеста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить