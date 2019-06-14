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МИД Франции: подрыв танкеров в Оманском заливе надо расследовать

Политика

Париж призывает не использовать данный инцидент для эскалации в регионе

Париж, 14 июня 2019, 17:53 — REGNUM  Министерство иностранных дел Франции призвало как можно скорее провести расследование атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе. Соответствующее заявление распространила сегодня, 14 июня, пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

«Мы с глубокой обеспокоенностью узнали и осуждаем вчерашнее нападение на два танкера в Оманском заливе. Эти инциденты способствуют разжиганию и без того сильной напряжённости в регионе», — сказано в заявлении МИД Франции.

Подчеркивается, что власти Франции обращаются ко всем заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность и не использовать данный инцидент для эскалации в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе на двух нефтеналивных танкерах прогремели взрывы и начались пожары. Один из танкеров — Front Altair — затонул.

Власти США уже обвинили в нападении Исламскую Республику Иран. Официальный Тегеран все отрицает.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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