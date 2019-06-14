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Северная Корея обладает самыми большими в мире силами спецназа

Политика

Спецназ КНДР на точной копии обучается атаковать и уничтожить Голубой дом – официальную резиденцию президента Южной Кореи

Северная Корея обладает самыми большими в мире силами спецназа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Военные Северной Кореи

Пхеньян, 14 июня 2019, 17:43 — REGNUM  Подразделения специального назначения вооруженных сил Северной Кореи являются одной из важнейших частей военной машины этой страны. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

По мнению издания, Северная Корея обладает, вероятно, мощнейшей в мире организацией специальных сил, в которых служат двести тысяч мужчин и женщин, обученных способам ведения нетрадиционной войны.

Пхеньянские коммандос обучены действовать на всем Корейском полуострове и, возможно, за его пределами, чтобы представить асимметричную угрозу противнику. Спецназ КНДР на точной копии даже обучается атаковать и уничтожить Голубой дом — официальную резиденцию президента Южной Кореи.

В ходе специальных операций на территории Южной Кореи предполагается широкое использование средств маскировки: переодевание в гражданскую одежду, форму военнослужащих ВС Южной Кореи и ВС США. Есть подразделения северокорейского спецназа, полностью состоящие из женщин, которые будет вести боевые действия в гражданской одежде.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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