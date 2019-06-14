Обвиняемый в теракте в Новой Зеландии отрицает вину

Веллингтон, , 17:40 — REGNUM В Новой Зеландии прошло первое заседание суда по делу о теракте в Крайстчерче, 14 июня передает агентство Associated Press.

Зал суда был наполнен родственниками погибших и пострадавших в нападении на мечети. Обвиняемый в теракте 28-летний австралиец Брентон Таррант участвовал в заседании по видеосвязи — он содержится в тюрьме строгого режима в Окленде.

Тарранту предъявлено обвинение в убийстве 51 человека и покушении на убийство ещё 40 человек. Адвокаты обвиняемого заявили о невиновности своего подзащитного.

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