Пятница, 14 Июня 2019 года
17:40:53 МСК

Эксперт: «Рейтинг президента стабилен, не стоит спекулировать на эту тему»

Политика

Политолог Марат Баширов прокомментировал результаты очередного опроса ВЦИОМ

Москва, 14 июня 2019, 17:25 — REGNUM  Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 64,2%. О своем доверии главе государства заявили 71,7% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что все политические индикаторы президента РФ в целом стабильны и находятся в рамках сформировавшегося коридора значений.

В рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%.

Вторую и третью позиции заняли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (13,2%) и глава МИД Сергей Лавров (11,4%).

«Горе-аналитикам которые две-три недели назад так активно рассуждали о падении рейтингов, стоит уже расслабиться, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Марат Баширов, — Рейтинг президента стабилен, он находится в определенном допустимом коридоре колебаний, но это связано исключительно с погрешностью измерений. Не стоит спекулировать на эту тему, точно».

Я не вижу причин, которые могли бы в ближайшее время поколебать рейтинг президента, как с точки зрения доверия, так и с точки зрения одобрения его деятельности», — подчеркнул эксперт.

Читайте ранее на эту тему: Путину доверяют около 72% жителей России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить