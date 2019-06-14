Эксперт: «Рейтинг президента стабилен, не стоит спекулировать на эту тему»

Москва, , 17:25 — REGNUM Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 64,2%. О своем доверии главе государства заявили 71,7% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что все политические индикаторы президента РФ в целом стабильны и находятся в рамках сформировавшегося коридора значений.

В рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%.

Вторую и третью позиции заняли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (13,2%) и глава МИД Сергей Лавров (11,4%).

«Горе-аналитикам которые две-три недели назад так активно рассуждали о падении рейтингов, стоит уже расслабиться, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Марат Баширов, — Рейтинг президента стабилен, он находится в определенном допустимом коридоре колебаний, но это связано исключительно с погрешностью измерений. Не стоит спекулировать на эту тему, точно».

Я не вижу причин, которые могли бы в ближайшее время поколебать рейтинг президента, как с точки зрения доверия, так и с точки зрения одобрения его деятельности», — подчеркнул эксперт.

Читайте ранее на эту тему: Путину доверяют около 72% жителей России