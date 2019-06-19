Выбери красную. Путин пригласил США в новую реальность

Москва, , 04:17 — REGNUM Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ вполне сравнимо с его Мюнхенской речью, пожалуй, даже превосходящей ее по накалу, считает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Смысл речи Путина был прям и конкретен, Россия не только не признает больше сложившуюся систему мирового господства США, но и бросает этой системе прямой и тотальный вызов. Казалось бы, тяжело бросать вызов США в рамках той политической системы и тем более имея такую политическую элиту, которые характерны для сегодняшней России. Но именно требование ответа на четко поставленный вопрос позволит произвести необходимый переформат элх групп, сделав решительный шаг, предполагающий элитную консолидацию вокруг национальных идей и интересов.

Экивокам здесь не место — Россия прямо принимает противоамериканскую сторону в нынешней геополитической ситуации, и призом в этой гонке будет Европа, освобожденная от американского диктата, а также крепкая дружба с Китаем, который прекрасно понимает, что без России серьезно противостоять США в рамках Евразии не представляется возможным. История с Huawei демонстрирует начал американского финала, и количество таких примеров будет множиться: долларовая система, до сих пор исправно работавшая как фомка для взлома экономик стран всего мира, дала слабину.

Читайте статью Александра Халдея «Путин огласил доктрину глобального противостояния с США».