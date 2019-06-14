Отставка Порошенко: «С ходу превратить Украину в «Анти-Россию» не вышло»

Москва, , 17:15 — REGNUM Антироссийский курс Украины сохранится, но отныне действия Вашингтона по углублению конфликта между Москвой и Киевом станут деликатнее. Об этом заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Есть уровень вот этих пауков в банке с борьбой за власть и деньги. Это неотделимо на Украине. Но кто кого из них съест — это их личное дело. Никого больше это не касается, кроме съеденных и победителей», — заявил Шишкин.

«Но есть ещё один уровень управления Украиной, который и задаёт стратегию. Парубий может сколько угодно пытаться съесть Зеленского. Но была установка, что президентом становится Зеленский и он стал им. Парубия выбрасывают, это уже вчерашний снег. Стратегический курс будет продолжаться. Просто-напросто меняются персоналии. И нам, и народу Украины от смены этих персоналий всё равно», — подчеркнул он.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, ошибка предыдущей политики США на Украине состояла в том, что кураторы «напрямую командовали министерствами и ведомствами Украины». По его мнению, теперь нужно воплощать волю Вашингтона через кадры и общие установки, отказавшись от прежнего командного управления.

«Успех или неуспех ждёт Зеленского — неважно. Важнее, успех или неуспех ждёт стратегию заказчиков? Отставка и проигрыш Порошенко — был неуспех США. США поняли, что кавалерийская атака по превращению Украины в «Анти-Россию» проваливается. И сейчас надо притормозить», — указал Шишкин.