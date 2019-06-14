Ленобласть получила софинансирование на расселение ветхого жилья

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ окажет Ленинградской области финансовую поддержку для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на ближайшие семь лет.

Как сообщили 14 июня в правительстве Ленобласти, в порядке софинансирования региональной адресной программы по переселению на 2019−2025 годы Фондом выделено 6,9 млрд рублей. Общий бюджет программы составляет 12,5 млрд рублей.

Программа охватывает в 89 муниципальных образований, в 45 из них планируется строительство многоквартирных домов, в остальных — покупка квартир на вторичном рынке.

На первом этапе программы до конца 2020 года в 14 районах Ленобласти из 552 аварийных домов в новое жилье должны переехать 1300 человек. На их переселение Фонд ЖКХ выделит 614,8 млн рублей, еще 400 млн рублей добавит регион.

«С 1 по 10 июля 2019 года средства поступят в бюджеты муниципальных образований для заключения контрактов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке», — отметили в областном правительстве.

До 1 сентября 2025 года в Ленобласти будет расселено 1076 аварийных домов, в которых сейчас проживает 16,5 тысяч человек.

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