На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»

Калининград, , 17:03 — REGNUM Скрытное развёртывание оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандеров» Балтийского флота проводится под Калининградом на фоне военно-морских манёвров НАТО BALTOPS 2019, сообщает 14 июня пресс-служба флота.

Учения по скрытному развёртыванию проводит ракетное соединение армейского корпуса Балтийского флота при поддержке ударных вертолётов Ми-24 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации. В программе учений — многокилометровый марш на позиции, нейтрализация диверсионных групп противника, маскировка, одиночные и групповые пуски по учебным целям, изображающим наиболее важные объекты условного противника.

Уточняется, что «после выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществят маневры по смене позиционных районов».

Пресс-служба отмечает, что эти мероприятия боевой подготовки проводятся во время начавшихся 9 июня в Балтийском море учений ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019.

Как сообщало ИА REGNUM, в военно-морских манёврах НАТО BALTOPS 2019 задействованы 12 тыс. военных, 44 корабля и 40 летательных аппаратов.

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