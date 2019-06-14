В отношении экс-главы СГБ Узбекистана заведено уголовное дело

Ташкент, , 17:02 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего председателя Службы национальной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиера Абдуллаева заведено органами прокуратуры республики, сообщила ИА REGNUM глава пресс-служба Генпрокуратуры республики Сурайё Рахманова.

До сегодняшнего дня, официальной информации об аресте Абдуллаева не было.

Она также сообщила, что уголовные дела возбуждены против бывшего первого заместителя Джахогира Эганова и группы других лиц, экс-сотрудников ведомства, ведется следствие.

«Все дела возбуждены по коррупционным статьям», сказала Рахмонова, не называя конкретных статей Уголовного кодекса.

«Всем подозреваемым назначены мера пресечения в виде заключения под стражу», сообщила пресс-секретарь.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Ихтиёр Бахтиёрович Абдуллаев, который возглавлял СГБ с января 2018 года, он был переведен на эту должность с поста генпрокурора Узбекистана.