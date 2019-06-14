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В отношении экс-главы СГБ Узбекистана заведено уголовное дело

Политика

Всем подозреваемым назначена мера пресечения в виде заключения под стражу

Ташкент, 14 июня 2019, 17:02 — REGNUM  Уголовное дело в отношении бывшего председателя Службы национальной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиера Абдуллаева заведено органами прокуратуры республики, сообщила ИА REGNUM глава пресс-служба Генпрокуратуры республики Сурайё Рахманова.

До сегодняшнего дня, официальной информации об аресте Абдуллаева не было.

Она также сообщила, что уголовные дела возбуждены против бывшего первого заместителя Джахогира Эганова и группы других лиц, экс-сотрудников ведомства, ведется следствие.

«Все дела возбуждены по коррупционным статьям», сказала Рахмонова, не называя конкретных статей Уголовного кодекса.

«Всем подозреваемым назначены мера пресечения в виде заключения под стражу», сообщила пресс-секретарь.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Ихтиёр Бахтиёрович Абдуллаев, который возглавлял СГБ с января 2018 года, он был переведен на эту должность с поста генпрокурора Узбекистана.

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