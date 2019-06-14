«Опереться на опыт Порошенко не получится»: Распустит ли Зеленский Раду?

Москва, , 16:59 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает формальных оснований для роспуска Верховной Рады, несмотря на то, что развал коалиции в 2016 году, на который ссылаются сторонники президента, фактически состоялся. Об этом заявил депутат Верховной Рады V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Эта Верховная Рада виновна во всём том, что произошло в стране. Но то, что представители заявляют, будто их указ выписан точно так же, как указ Порошенко — это ни о чём не говорит», — заявил Килинкаров.

«В соответствии с решением, которое было принято Порошенко, была совершенно другая ситуация. Сначала был развал коалиции, потом 30 дней — на создание новой коалиции. Она так и не сложилась и потом уже был роспуск парламента», — подчеркнул он.

Килинкаров отметил, что юридического факта развала коалиции в 2016 году не зафиксировано ни в одном документе, хотя после выхода из коалиции «Радикальной партии», «Батькивщины» и «Самопомощи» в её составе остались лишь БПП и «Народный фронт», численность которых оказалась меньше необходимого — однако вопрос о нелигитимности коалиции не ставился.

«Де-факто мы понимаем, что её не было, что это преступный захват власти. Но де-юре они правы. И если конституционный суд принимает решение о том, что указ Зеленского не соответствует украинскому основному закону, то Зеленский может после 17 числа издать новый указ о роспуске парламента. Но указ президента Конституционный суд вполне объективно может признать неконституционным. Признает или нет — зависит уже от самих судей», — пояснил Килинкаров.

Отметим, что Конституционный суд Украины начал рассматривать указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в связи с тем, что 62 народных депутата из фракций «Народный фронт» и «Радикальной партии Ляшко» поставили под сомнение законность указа президента о назначении досрочных выборов. Выборы могут состояться 21 июля.