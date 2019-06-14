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Клинцевич: Трамп назначил Иран «сосредоточением зла»

Политика

Не Северную Корею

Москва, 14 июня 2019, 16:59 — REGNUM  В Совфеде не сомневаются, что «атака» Ирана на танкеры в Оманском заливе сфабрикована США, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

«Не сомневаюсь, что всё это сфабриковано от начала до конца. Можно вешать на Иран какие угодно грехи, но обвинять его в отсутствии здравого смысла — явный перебор. Иран никогда не будет делать то, что может ему навредить», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Что касается США, то они, похоже, уже не в состоянии нормально развиваться в отсутствии противника, на которого готовы обрушиться всей своей мощью, рассуждает сенатор.

«Президент США Дональд Трамп долго выбирал, кого же назначить сосредоточением зла — Северную Корею или Иран. И, наконец, выбрал. Не думаю, что это решение можно назвать удачным», — сказал Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Иран категорически отвергает эти обвинения.

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