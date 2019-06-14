Трамп отказался уволить свою советницу Келлиэнн Конуэй

Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять свою советницу Келлиэнн Конуэй, 14 июня передает агентство Reuters.

Надзорное ведомство Белого дома обвинило Конуэй в нарушении американских законов — она неоднократно делала «политические заявления», находясь на официальном посту.

Трамп заявил в интервью журналистам, что высказывания миссис Конуэй — это «вопрос свободы слова», и он не видит в этом нарушений.

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