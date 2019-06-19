Кипрский архиепископ знает, как исцелить раскол на Украине?

Никосия, , 07:21 — REGNUM Встреча председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона и предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II на Кипре может продвинуть ситуацию с угрозой раскола между православными Церквями в конструктивную сторону. Как архиепископ смотрит на вопрос украинских церковных нестроений, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Хризостом II 18 апреля сего года собрал у себя патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, речь на встрече шла об урегулировании проблемы, сложившейся на Украине. К сожалению, тогда согласовать подходы не удалось. но инициатива архиепископа Хризостома II, предложившего посредничество, получила положительную оценку. Главным кипрский архиепископ считает удержание Церквей от разделения на два лагеря, а в нынешней ситуации это особенно важно, ведь раскол даже в сформированной безответственным томосом ПЦУ проявляется всё более очевидно.

Развернувшееся в ПЦУ противостояние между ее почетным патриархом Филаретом и предстоятелем митрополитом Епифанием может стать причиной реанимации т. н. киевского патриархата, что еще больше осложнит дело. Но прибудет ли архиепископ в Москву, чтобы предложить свою инициативу патриарху РПЦ Кириллу?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Визит митрополита Илариона на Кипр: по Украине договорились?»