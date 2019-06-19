Среда, 19 Июня 2019 года
07:24:49 МСК

Кипрский архиепископ знает, как исцелить раскол на Украине?

Политика

Раскол порождает расколы

Кипрский архиепископ знает, как исцелить раскол на Украине?
Иллюстрация: Служба коммуникации ОВЦС
Митрополит Иларион (слева) и архиепископ Хризостом II

Никосия, 19 июня 2019, 07:21 — REGNUM  Встреча председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона и предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II на Кипре может продвинуть ситуацию с угрозой раскола между православными Церквями в конструктивную сторону. Как архиепископ смотрит на вопрос украинских церковных нестроений, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Хризостом II 18 апреля сего года собрал у себя патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, речь на встрече шла об урегулировании проблемы, сложившейся на Украине. К сожалению, тогда согласовать подходы не удалось. но инициатива архиепископа Хризостома II, предложившего посредничество, получила положительную оценку. Главным кипрский архиепископ считает удержание Церквей от разделения на два лагеря, а в нынешней ситуации это особенно важно, ведь раскол даже в сформированной безответственным томосом ПЦУ проявляется всё более очевидно.

Развернувшееся в ПЦУ противостояние между ее почетным патриархом Филаретом и предстоятелем митрополитом Епифанием может стать причиной реанимации т. н. киевского патриархата, что еще больше осложнит дело. Но прибудет ли архиепископ в Москву, чтобы предложить свою инициативу патриарху РПЦ Кириллу?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Визит митрополита Илариона на Кипр: по Украине договорились?»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить