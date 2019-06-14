Иран загоняют в угол, Ближнему Востоку угрожает большая война – эксперт

Тегеран, , 16:27 — REGNUM США воспользовались диверсиями в Оманском заливе и возложили ответственность на Иран, которому такие диверсии нужны меньше всего, ситуация осложняется тем, что в окружении президента США есть люди, которые могут подтолкнуть его к военному сценарию, заявила в пятницу, 14 июня, эксперт Российского института стратегических исследований Елена Супонина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщалось ранее, Госдеп США обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Центральное военное командование США опубликовало видео, призванное подтвердить эти обвинения. Власти Ирана эти обвинения опровергают.

«В районе Персидского залива начинается танкерная война. Конечно, не такая, как во время ирано-иракской войны в 1980-е годы. Но ситуация очень опасная.

В Вашингтоне не преминули воспользоваться диверсиями, чтобы мгновенно возложить ответственность на Тегеран. Хотя Ирану абсолютно невыгодна такая танкерная война. Иран страдает от санкций, и ему нужно продавать как можно больше своей нефти. Диверсии ни к чему.

Возможно, Дональд Трамп хочет лишь «загнать Иран в угол», чтобы начать переговоры с выгодных для себя позиций. Но в окружении Трампа есть люди вроде Джона Болтона, которые могут подтолкнуть его к военному сценарию. Та же опасность исходит от региональных союзников США.

Сценарий большой войны в зоне Персидского залива, через которую проходит 20% мировой торговли танкерной нефтью, опять возник на горизонте. Опасность перекрытия этих торговых путей очень велика, а «загонять Иран в угол» — очень опасно.

Москва в этой ситуации может предложить посреднические усилия. Многие государства заинтересованы в разрядке напряжённости, от стран Европы до Японии. Россия могла бы выступить с посреднической инициативой накануне саммита G20», — отметила Елена Супонина.