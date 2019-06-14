Уроженец Северной Осетии назначен главой МВД Белоруссии

Минск, , 16:23 — REGNUM Министром внутренних дел Белоруссии стал Юрий Караев. Указ о назначении подписан 11 июня президентом республики Александром Лукашенко. Комментируя назначение на должность главы МВД человека из армии — ранее командующего внутренними войсками, глава государства сказал, что одной из главных целей такого решения было улучшение дисциплины в ведомстве.

«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну, а для этого какой нужен человек? Военный», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Кроме того, для главы Белоруссии оказалось важным, что Юрий Караев родом с Кавказа. Лукашенко отметил, что для него «кавказцы — люди особые», они крепкие и хорошо к нему относятся.

О Юрие Караеве известно, что он получил распределение в Белоруссию и начал свою службу в Могилеве после окончания Саратовского высшего военного командного Краснознаменного училища внутренних войск. Он служил в должности командира милицейской бригады в Гомеле и милицейского батальона в Бобруйске. В 2009 году Караев стал первым заместителем начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД РБ.