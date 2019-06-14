Пятница, 14 Июня 2019 года
16:24:00 МСК

Уроженец Северной Осетии назначен главой МВД Белоруссии

Политика

Александр Лукашенко отметил, что для него важно, что новый назначенец родом с Кавказа

Минск, 14 июня 2019, 16:23 — REGNUM  Министром внутренних дел Белоруссии стал Юрий Караев. Указ о назначении подписан 11 июня президентом республики Александром Лукашенко. Комментируя назначение на должность главы МВД человека из армии — ранее командующего внутренними войсками, глава государства сказал, что одной из главных целей такого решения было улучшение дисциплины в ведомстве.

«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну, а для этого какой нужен человек? Военный», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Кроме того, для главы Белоруссии оказалось важным, что Юрий Караев родом с Кавказа. Лукашенко отметил, что для него «кавказцы — люди особые», они крепкие и хорошо к нему относятся.

О Юрие Караеве известно, что он получил распределение в Белоруссию и начал свою службу в Могилеве после окончания Саратовского высшего военного командного Краснознаменного училища внутренних войск. Он служил в должности командира милицейской бригады в Гомеле и милицейского батальона в Бобруйске. В 2009 году Караев стал первым заместителем начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД РБ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить