Среда, 19 Июня 2019 года
06:18:14 МСК

Кушайте спокойно. «Деловой завтрак» на ПМЭФ

Политика

Тренды развитию экономики задает Герман Греф? Кто кого не понимает и что не так с национальными проектами?

Кушайте спокойно. «Деловой завтрак» на ПМЭФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Греф

Москва, 19 июня 2019, 06:01 — REGNUM  «Деловой завтрак» Сбербанка РФ задумывался как мероприятие, посвященное особо важным проблемам страны и экономики. Почему на прошедшем ПМЭФ столь ярко выразилось устаревание формата этого мероприятия, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Повестка дня, предложенная деловито завтракающим светилам российской экономики, повторила несколько предшествующих и сводилась к тому, как догнать, а лучше перегнать экономику мировую, ничего не меняя в собственной. Первая часть — догнать и перегнать — взялась из указов президента, а вот на вторую — «не менять» — до сих пор были направлены силы как главы Сбербанка Германа Грефа, так и его коллег по экономическому поприщу.

В этот раз живости мероприятию придала перепалка в ходе дискуссии министра финансов Антона Силуанова, главы Минэкономразвития Максима Орешкина и самого хозяина площадки Германа Грефа. Орешкин бил тревогу по поводу отсутствия роста инвестиций, а уполномоченный при президента РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов углядел угрозу для инвестиционного климата в росте налогов. Успокоить мятежного Орешкина взялась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, высказавшись в том смысле, что ситуация с неконтролируемым ростом потребительского кредитования находится у нее под контролем. Всё вместе производило впечатление констатации творящегося в экономике страны беспорядка, который почему-то принято молчаливо считать «нормальным».

Читайте статью Галины Смирновой «Еда в кредит, колкости, несогласие с указом президента РФ: в тени форума».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить