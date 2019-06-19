Кушайте спокойно. «Деловой завтрак» на ПМЭФ

Москва, , 06:01 — REGNUM «Деловой завтрак» Сбербанка РФ задумывался как мероприятие, посвященное особо важным проблемам страны и экономики. Почему на прошедшем ПМЭФ столь ярко выразилось устаревание формата этого мероприятия, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Повестка дня, предложенная деловито завтракающим светилам российской экономики, повторила несколько предшествующих и сводилась к тому, как догнать, а лучше перегнать экономику мировую, ничего не меняя в собственной. Первая часть — догнать и перегнать — взялась из указов президента, а вот на вторую — «не менять» — до сих пор были направлены силы как главы Сбербанка Германа Грефа, так и его коллег по экономическому поприщу.

В этот раз живости мероприятию придала перепалка в ходе дискуссии министра финансов Антона Силуанова, главы Минэкономразвития Максима Орешкина и самого хозяина площадки Германа Грефа. Орешкин бил тревогу по поводу отсутствия роста инвестиций, а уполномоченный при президента РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов углядел угрозу для инвестиционного климата в росте налогов. Успокоить мятежного Орешкина взялась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, высказавшись в том смысле, что ситуация с неконтролируемым ростом потребительского кредитования находится у нее под контролем. Всё вместе производило впечатление констатации творящегося в экономике страны беспорядка, который почему-то принято молчаливо считать «нормальным».

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