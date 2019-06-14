Судьба Зеленского: «Может закончить и как Порошенко, и как Янукович»

Москва, , 16:16 — REGNUM Действующий президент Украины Владимир Зеленский не имеет эффективной команды. Об этом заявил депутат Верховной Рады V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это была уникальная ситуация, когда президентом страны стал человек, который мало того, что победил вопреки админресурсу внутри страны, но и не был, по крайней мере формально, представителем Запада, который всегда назначал сюда президентов. Это открывает ему огромные возможности. Но как он ими воспользуется, непонятно», — заявил Килинкаров.

Зеленский победил не благодаря, а вопреки — в том числе и админресурсу. Это даёт ему возможность проводить независимую политику, однако пока президент Украины не пользуется доступными ему инструментами, констатировал Килинкаров.

«Он может пойти по пути Порошенко и закончить точно так же, как Порошенко. А может проводить другую политику. Может закончить и как Янукович. У меня больше претензий не сколько к Зеленскому. Я понимаю, что он человек без политического опыта. У меня претензии к тем людям, которые окружают Зеленского и претендуют на его команду. Которые либо сами дилетанты, либо не понимают, в какой период времени и как с этим можно поступать», — указал эксперт.

«Если бы я рекомендовал, первое, что сделал — до инаугурации президента решил бы вопрос по Вышинскому, освободил бы через решения судов всех политзаключённых для того, чтобы не перекладывать ответственность за решение вопроса на человека, который прошёл уже инаугурацию. Это нужно делать вовремя и в срок. А если люди, которые его окружают, этого не понимают, значит Зеленский должен выводы сделать в отношении своих людей», — подчеркнул Килинкаров.

Напомним, что ранее Конституционный суд Украины начал рассматривать указ президента о роспуске Верховной Рады в связи с тем, что 62 народных депутата из фракций «Народный фронт» и «Радикальной партии Ляшко» (РПЛ) поставили под сомнение законность указа президента о назначении досрочных выборов. Выборы могут состояться 21 июля.