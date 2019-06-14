В Смольном уволили главу «рыночного» комитета, попавшего под ликвидацию

Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Освобожден от занимаемой должности председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев. Об этом 14 июня сообщили в Смольном.

Временное исполнение обязанностей главы комитета возложено на заместителя председателя Лидию Громову.

Качаев руководил комитетом с 1 января 2013 года. Во власть он пришел из бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, еще весной правительство Санкт-Петербурга решило ликвидировать комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка, присоединив его к комитету по промышленной политике и инновациям. О документе, принятом 26 апреля, в Смольном сообщили 6 мая текущего года.

Городские власти объясняли тогда, что решение принято «в целях повышения эффективности управления в сфере промышленной политики, инноваций и торговли Санкт-Петербурга».

После получения дополнительных функций, комитет по промышленной политике и инновациям будет переименован в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ликвидировали комитет по предпринимательству и рынку