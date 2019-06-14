Псковская область получила министра-куратора и ожидает «качественный рывок»

Псков, , 15:52 — REGNUM Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров станет куратором Псковской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится на официальном сайте госорганов Псковской области.

Информацию о назначении региону куратора подтвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что возможность кураторства обсуждалась им с министром на недавней встрече в Москве.

«Мы много времени и сил тратим для развития промышленного потенциала региона, и вся эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли. Глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития. На протяжении последних лет в регионе растет индекс промышленного производства, развивается единственная на Северо-Западе особая экономическая зона промышленно-производственноготипа «Моглино». То, что Денис Валентинович принял решение стать нашим куратором, накладывает на нас особую ответственность, но я уверен: благодаря поддержке главы Минпромторга нам удастся сделать качественный рывок в развитии нашей Псковской области», — прокомментировал Михаил Ведерников.

В пресс-службе администрации Псковской области также сообщили, что «согласно идее кураторства, принятой на федеральном уровне, регион совместно с министром и Минэкономразвития подготовит комплекс мер ускоренного развития субъекта РФ».

«Будут определены приоритетные направления развития и необходимая инфраструктура. Кураторам предстоит синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, стало известно, что российские федеральные министры станут кураторами десяти российских регионов с самой слабой экономикой. Среди таких регионов назывались Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край и Курганская область.

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