На призыв патриархии Грузии о гей-параде ответило... посольство США

Тбилиси, , 15:46 — REGNUM На призыв патриархии Грузии к правительству страны не допускать проведения в стране так называемого гей-прайда ответило… посольство США в Грузии. Вернее, не само посольство. Оно лишь распространило пост президента Дональда Трампа, опубликованный им на своей странице в Twitter, который посвящен празднуемому в США прайду ЛГБТ. А для сведения не владеющего английским населения Грузии перевело его на грузинский язык.

«Прайд ЛГБТ мы празднуем и приветствуем особый вклад людей ЛГБТ перед нашим государством. Давайте в знак солидарности встанем рядом с тем множеством людей ЛГБТ, которые живут в странах, где за сексуальную ориентацию наказывают, арестовывают и даже карают смертью. Моя администрация начала глобальную кампанию против дискриминации гомосексуализма, и мы приглашаем все государства присоединиться к этим усилиям!» — пишет Трамп в сети Twitter.

Напомним, что патриархия Грузии 14 июня выступила со специальным открытым заявлением, в котором обратилась к правительству страны и призвала его не допускать проведения в Тбилиси так называемого гей-прайда. По мнению представителей грузинского духовенства, лица ЛГБТ проводят в Грузии открытую пропаганду своего образа жизни и навязывают свою позицию большинству населения страны, что недопустимо. Патриархия просит власти Грузии не допускать проведения гей-прайда, так как это вызовет в стране большие волнения.

Населению Грузии лишь остается наблюдать за тем, какой выход из этого двойственного положения примет местная власть: последует ли она призыву патриархии или «прислушается» к настоятельному приглашению стратегического партнера.

Отметим, что подобное обращение президента США и посольства уже вызвало негодование и негативную реакцию у пользователей соцсетей. Не стесняясь в выражениях, они разместили комментарии на странице посольства в соцсети Facebook, под постом со словами Трампа.

Защитников идеи Трампа даже на странице посольства оказалось слишком мало.