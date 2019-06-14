Пятница, 14 Июня 2019 года
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Власти Индии не пропустили порядка 150 паломников в Пакистан — СМИ

Политика

Сославшись на угрозу безопасности

Исламабад, 14 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Официальный Исламабад обвинил власти Индии в том, что они не позволили порядка 150 сикхам посетить религиозный праздник в Пакистане, об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что в последний момент Нью-Дели не пропустил специальный поезд со 146 паломниками отправится в город Лахор, по соображениям безопасности.

«Это вызывает сожаление и разочарование. Это исключительно религиозное событие, которое не имеет ничего общего с политикой», — отметил председатель Пакистанского совета сикхов Сардар Рамеш Сингх.

Напомним, пакистанская провинция Панджаб является местом паломничества для индийцев, исповедующих сикхизм. Здесь расположены пять священных мест для представителей данной религии.

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Индо-пакистанский конфликт
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