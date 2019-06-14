Мэрия Екатеринбурга «выкинет» 120 млн рублей расходов под давлением думы

Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Администрация Екатеринбурга уберёт статьи расходов на муниципальные газеты, видеостудию и мемориальный комплекс труженикам тыла из корректировкки бюджета-2019. Об этом заявил депутат гордумы Дмитрий Сергин корреспонденту ИА REGNUM.

В думе сегодня прошла встреча главы города Александра Высокинского с парламентариями. Депутаты требовали пересмотреть расходы на комплекс труженикам тыла в 100 млн рублей и на муниципальный медиахолдинг в 37,6 млн рублей.

В ходе встречи была достигнута устная договорённость: администрация обязалась убрать траты на комплекс, газеты и видеостудию (последние две статьи оценили в 20 млн). Депутаты поддержали развитие городской радиостанции. А вот использование социальных сетей и интернет-ресурсов для информирование было поставлено под вопрос — мэрия предоставит подробные расчёты по данным статьям уже на следующей неделе.

Сэкономленные средства — 120 млн рублей — снизят дефицит бюджета, сказал Сергин.

«Пока окончательного результата ещё нет, но процесс идёт, и это хорошо», — так оценил депутат итоги переговоров.

Напомним, 11 июня 2019 гордума Екатеринбурга отказалась принимать корректировку бюджета-2019. Депутаты заявили, что администрация не выстроила с ними диалог и не допускала к бюджетному процессу.

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