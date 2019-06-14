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Эрдоган посетит Таджикистан

Политика

Глава Турции проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Анкара, 14 июня 2019, 15:54 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Таджикистан для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия стран Азии (СВМДА). Об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на заявление правительства Таджикистана.

«Эрдоган примет участие в пятом саммите глав государств СВМДА, — говорится в заявлении. — В ходе мероприятия запланирована отдельная встреча с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном».

В саммите также примут участие лидеры 12 государств, среди которых Россия, Китай, Иран, Азербайджан и другие. Также 15 стран будут представлены главами правительств, вице-премьерами и руководителями внешнеполитических ведомств. Встреча начнется 15 июня.

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Внешняя политика Турции
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