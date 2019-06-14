При Зеленском жизнь граждан Украины улучшаться не будет – политолог

Москва, , 15:24 — REGNUM Гражданам Украины не стоит ждать, что в ближайшем будущем они смогут платить за газ меньше, чем в настоящее время, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 14 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего провести международный аудит на территории Донбасса.

«Климкин пытается максимально сбить хоть какой-то тренд, который может изобразиться в наших переговорных позициях, — сказал Абзалов. — Что он говорит? Он говорит: «Перед тем как начать переговоры с Москвой, проведите аудит». А аудит провести без введения миротворцев невозможно. А миротворцы не пройдут Совет Безопасности ООН. Что это означает для граждан Украины? Это означает, что война в представлении Зеленского будет долго, никаких мирных переговоров в ближайшее время не будет, благосостояние граждан Украины улучшаться не будет, ЖКХ будет дорожать, а цена на газ падать не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин снова обратился к депутатам Верховной рады с просьбой проголосовать за его отставку. Об этом Климкин написал 11 июня на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорят, очень благодарен. Заранее», — написал министр Климкин.

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