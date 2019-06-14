Более двух тысяч местных депутатов выберут в Ленобласти 8 сентября

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM В единый день голосования 8 сентября 2019 года в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области пройдут очередные выборы в органы местного самоуправления. Предстоит заместить 2062 депутатских мандата, сообщили ИА REGNUM 14 июня в областной избирательной комиссии.

Выборы депутатов местных советов состоятся в 176 городских и сельских поселениях и Сосновоборском городском округе.

По закону, выборы должны быть назначены советом депутатов соответствующего муниципального образования в период с 9 по 19 июня. В некоторых поселениях выборы назначаются уже сегодня, в большинстве других муниципалитетов вопросы о назначении выборов будут рассмотрены 17−19 июня.

Свои коррективы внес факт преобразования Муринского сельского поселения в городское (поселок Мурино стал одноименным городом). Выборы депутатов совета депутатов Муринского поселения назначит ТИК Всеволожского района.

В течение пяти дней решение совета депутатов (или ТИК) о назначении выборов должно быть опубликовано, с этого дня официально начинается избирательная кампания в соответствующем муниципальном образовании.

8 сентября выборы проводиться не будут только в 10 муниципальных образованиях Ленобласти. Это связано с тем, что пятилетний срок полномочий депутатов представительных органов этих МО не окончен.

Вопрос о выборах совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения будет решаться 20 июня на заседании Ленинградского областного суда. Фемиде предстоит определить правомочность действующего состава совета депутатов этого поселения.

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