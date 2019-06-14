Лукашенко рассказал ШОС о кризисе безопасности

Бишкек, , 15:14 — REGNUM Без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе. Об этом 14 июня в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны. В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека», — рассказал руководитель постсоветской республики.

Глобализация, по мнению Лукашенко, не оправдала всех ожиданий. Он отметил: «Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам».

Белорусский лидер считает, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе. В этих условиях, отметил он, «чрезвычайно возрастают роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации».

Озвучивая предложения официального Минска, Лукашенко предложил подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене — например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам в повестке дня ООН. Во-вторых, констатируя углубляющийся дефицит доверия, он посчитал «крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни».

Отметим, что концепцию «Хельсинки-2» эксперты не обсуждают по причине отсутствия документа — проговаривается лишь сама идея. Причём проговаривается через «испорченный телефон» МИД РБ — минскими политологами, не имеющими должных экспертных компетенций и авторитета.

«Третье. Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ (возможно, и других структур) в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире. Понятно, что это получится не сразу, но настойчивость со временем может дать свои плоды», — сообщил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что главы государств ШОС приняли на саммите ряд документов, нацеленных на дальнейшее усиление борьбы с терроризмом и преступной деятельностью. Он также обозначил чрезвычайную важность более тесного взаимодействия по актуальным для всех вопросам обеспечения информационной безопасности и борьбы с киберпреступлениями.

Примером эффективного сотрудничества на пространстве ШОС могут быть Китай и Россия, сказал Лукашенко, отметив:

«Начались непонятные телодвижения со стороны определенных крупных государств в отношении Китая, и найдена была прекрасная замена в течение буквально полутора лет. Товарооборот между этими государствами вырос в разы и составил более $100 млрд. И сегодня поставлена планка в течение 3−4 лет достичь $200 млрд. Вот и все — без шума, без крика. И с этим никто не может не считаться».

Согласно официальному сообщению, в этой связи Лукашенко обратился с просьбой к крупным мировым державам, в том числе представленным в ШОС, чтобы они в сотрудничестве не забывали о малых и средних странах, более активно вовлекали их в экономическое взаимодействие. Помимо выступления на саммите в Киргизии белорусский лидер провёл ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами. В частности, он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом оккупированного Афганистана Ашрафом Гани, а также с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лукашенко также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

«В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были также подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции», — проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

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Напомним, в 2018 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обусловил дальнейшую экономическую помощь официальному Минску реализацией подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства. В 2020 году Александр Лукашенко намерен продлить своё пребывание в президентском кресле, которое бессменно занимает с 1994 года.