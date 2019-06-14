Прокуратура Турции требует пять лет тюрьмы для журналистов Bloobmerg

Анкара, , 15:19 — REGNUM Прокуратура Турции настаивает на тюремном сроке в размере пяти лет для двух журналистов Bloomberg, об этом 14 июня сообщается на официальном сайте издания.

Причиной судебного разбирательства стала публикация в указанном издании, появившаяся в августе 2018 года. Журналисты писали о валютном кризисе в Турции, вызванном напряженностью в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Обвинение утверждает, что корреспонденты издания пытались подорвать экономическую стабильность в стране.

Напомним, отношения между США и Турцией значительно охладились за последние месяцы, причиной тому стали ряд разногласий по вопросам внешней политики. В частности, Вашингтон выступает против закупки Анкарой систем противоракетной обороны С-400 у России.

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