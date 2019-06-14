Пятница, 14 Июня 2019 года
15:19:45 МСК

Прокуратура Турции требует пять лет тюрьмы для журналистов Bloobmerg

Политика

Власти страны обвиняют корреспондентов в подрыве экономической стабильности в государстве

Анкара, 14 июня 2019, 15:19 — REGNUM  Прокуратура Турции настаивает на тюремном сроке в размере пяти лет для двух журналистов Bloomberg, об этом 14 июня сообщается на официальном сайте издания.

Причиной судебного разбирательства стала публикация в указанном издании, появившаяся в августе 2018 года. Журналисты писали о валютном кризисе в Турции, вызванном напряженностью в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Обвинение утверждает, что корреспонденты издания пытались подорвать экономическую стабильность в стране.

Напомним, отношения между США и Турцией значительно охладились за последние месяцы, причиной тому стали ряд разногласий по вопросам внешней политики. В частности, Вашингтон выступает против закупки Анкарой систем противоракетной обороны С-400 у России.

Читайте ранее в этом сюжете: Бой против Эрдогана и бой самого Эрдогана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить