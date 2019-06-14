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В Ярославле прошел гражданский форум «Третий сектор: перезагрузка»

Политика

Секции форума были посвящены практикам общественного контроля в Ярославской области, молодежной политике, поддержке НКО и изменениям их деятельности в связи с их включением в сферу оказания соцуслуг

Ярославль, 14 июня 2019, 15:03 — REGNUM  В Ярославле состоялся 17-й гражданский форум Ярославской области «Третий сектор: перезагрузка» при участии членов общественных палат различного уровня, представителей органов власти, некоммерческих организаций, СМИ, экспертов и активных жителей региона, сообщается на сайте правительства Ярославской области.

Секции форума были посвящены практикам общественного контроля в Ярославской области, молодежной политике, поддержке НКО и изменениям их деятельности в связи с их включением в сферу оказания соцуслуг. Кроме того, присутствующие приняли участие в круглом столе комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, на котором обсудили работу университетов с некоммерческими организациями и деятельность в сфере добровольчества.

«Сегодня на дискуссионных площадках участники форума смогут обменяться опытом, рассказать о своих проектах, озвучить предложения, реализация которых поможет сделать Ярославскую область еще более комфортной для жизни», — заявил на открытии форума губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Мероприятие посетили председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, член совета при Президенте России по развитию гражданских институтов и правам человека Российской Федерации Светлана Маковецкая, ректор ЯрГУ им. П.Г.Демидова Александр Русаков, директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» Елена Исаева.

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Общественные, некоммерческие организации
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