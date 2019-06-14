В Госдуме увидели лицемерие в словах Болтона о мире на Украине

Москва, , 15:03 — REGNUM В Госдуме вызвало недоумение заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о надежде на мир на Донбассе при новом главе Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

«До сих пор никаких конструктивных шагов по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины господин Зеленский не предпринял и надежды на его готовность к прямым переговорам с Донбассом тоже пока нет», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он также обратил внимание на то, что Джон Болтон «делает такие выводы после беседы со спецпредставителем по Украине, чем в очередной раз демонстрирует отсутствие у господина Волкера понимания истинного положения дел на Донбассе, который он лично не посещает».

"При ранее озвученном в США намерении выделить немалые бюджетные средства на поставку оружия Украине слова о скором мире на Донбассе и надежде на улучшение отношений с Россией выглядят неприкрытым лицемерием», — заключил Железняк.

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создаёт новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Вместе с тем бюджет Пентагона в 2020 году предусматривает выделение 250 млн долларов США на поддержку армии Украины, что на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году.

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