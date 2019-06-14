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Украина предложила свою ГТС Молдавии

Политика

Киев решил перевести соседнюю страну на «реверсные» поставки газа из ЕС

Украина предложила свою ГТС Молдавии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ

Киев, 14 июня 2019, 15:03 — REGNUM  Украина предлагает Молдавии воспользоваться своей газотранспортной системой — для организации т.н. «реверсных» поставок газа из стран ЕС.

Об этом сообщает сегодня, 14 июня, пресс-служба «Укртрансгаза», передает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении к Молдавии утверждается, что уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия «Газпрома».

"Благодаря возможностям ГТС Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС. Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом. Общая мощность в точках соединения ГТС позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей Молдовы», — говорится в заявлении украинской компании.

В «Укртрансгазе» подчеркивают, что для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения между ГТС Украины и Молдавии — в соответствии с европейскими правилами. Кроме того, молдавские трейдеры должны подписать соглашения на транспортировку и хранение газа.

Киев не поясняет, почему вдруг такое предложение прозвучало именно сейчас.

ИА REGNUM напоминает, что в Молдавии сейчас бушует политический кризис, и вряд ли будет уместно решение газовых вопросов. К тому же не очень ясно, к кому в Кишиневе конкретно адресуется это предложение — накануне МИД Украины обнародовал резонансное заявление, из которого следует, что, по мнению Киева, в Молдавии сейчас два законных премьера-министра.

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