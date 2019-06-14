«Хромая утка» – юрист о полномочиях министра иностранных дел Украины

Москва, , 15:16 — REGNUM Ни министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ни само государство Украина не являются собственниками предприятий, оставшихся на территории Донбасса, считает адвокат Максим Сытенков (Украина). Об этом он заявил 14 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предложение Климкина провести международный аудит на территории Донбасса.

«Кто может ставить вопрос об аудите предприятий? Собственник! Климкин или государство Украина являются собственниками тех предприятий, которые расположены в ЛНР и ДНР. Почему Ринат Ахметов не поднимает этого вопроса? — поинтересовался Сытенков. — Поэтому не Климкин, эта уходящая хромая утка, должен поднимать этот вопрос по поводу какого-то аудита. И второе: кто из аудиторов поедет туда?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Павел Климкин также назвал глупостью разговоры о вступлении Украины в Евросоюз, чего, по мнению Климкина, в ближайшие десять лет не случится.

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