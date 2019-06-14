В Южном Судане осуждён известный экономист

Джуба, , 15:00 — REGNUM Суд Южного Судана 11 июня приговорил известного экономиста к двум годам тюремного заключения. Причиной послужило обвинение мужчины в нарушении спокойствия в стране посредством интервью иностранным СМИ, которые он дал после своего задержания по обвинению в государственной измене, которое впоследствии было снято. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По мнению правозащитников, дело против известного во всем мире академика Питера Биара Аджака — репрессия в отношении несогласных в Южном Судане.

Биар в юности бежал в США, получил образование в Гарварде и Кембридже, работал во Всемирном банке. Он стал директором по делам Южного Судана в Международном центре развития, являющегося частью Лондонской школы экономики.

В июле 2018 года Биар был арестован и обвинен в измене, под давлением мирового сообщества суд снял эти обвинения в апреле 2019 года. Биар публично критиковал президента Южного Судана Сальву Киира и лидера повстанцев Рика Мачара.

«Питер Биар был обвинен за интервью VOA», — сообщил адвокат о новом обвинении против оппозиционера.

Защитник намерен подать апелляцию на приговор суда.