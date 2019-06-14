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Украина не признает российское гражданство жителей Донбасса — Гройсман

Политика

Политик призвал другие страны последовать примеру Украины

Украина не признает российское гражданство жителей Донбасса — Гройсман
ДНР

Киев, 14 июня 2019, 15:01 — REGNUM  Украина не признает гражданство жителей Донбасса, выданное Российской Федерацией, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 14 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«Подчёркиваю: мы никогда не признаем гражданство, которое выдает и будет выдавать «страна-агрессор». И призываем наших партнёров присоединиться к нашей позиции», — заявил он.

Гройсман отреагировал на сообщение о том, что из ДНР в Ростовскую область за паспортами отправились 34 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк заявил, что на предстоящем саммите лидеры стран ЕС хотят признать недействительными российские паспорта жителей Донбасса.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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