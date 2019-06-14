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В южноуральском Копейске избран новый мэр

Политика

Единогласно

Копейск, Челябинская область, 14 июня 2019, 14:52 — REGNUM  В городе Копейске Челябинской области избран новый мэр. Им стал Андрей Фалейчик, который сейчас находится в статусе врио главы города.

За него проголосовали 24 представителя городского собрания депутатов. Его оппонент Юрий Заневский не получил голосов.

Фалейчик вступит в должность 20 июня. Именно на эту дату назначена его инаугурация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежним мэром города был Владимир Можин. Но в конце марта он оставил этот пост.

Читайте ранее в этом сюжете: В городе-спутнике Челябинска назвали главных кандидатов на пост мэра

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