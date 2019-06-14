Российская авиация наносит сокрушительные удары по боевикам в Идлибе

Дамаск, , 14:52 — REGNUM Российские ВКС утром 14 июня возобновили воздушную кампанию против террористов на северо-западе Сирии, нацелившись на линии снабжения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи линии фронта на северо-западе провинции Хама и юго-западе провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

По данным полевого источника издания в провинции Хама, российская авиация провела несколько разрушительных авиаударов по оси Хама-Идлиб, нанеся тяжелый урон обороне джихадистов в этом регионе. Источник добавил, что авиаудары, в первую очередь, были нацелены на города Аль-Хобейт, Аль-Латамна и Абедин, которые расположены вблизи оси Хама-Идлиб на северо-западе Сирии.

В дополнение к российским авиаударам, ВВС Сирии также провели тяжелую атаку на северо-западе Сирии 14 мая. Они нанесли удары по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциальных городах Тремла, Саату ад-Дир и Барбо провинции Идлиб. Удары сирийской авиации были проведены всего через несколько часов после того, как джихадисты подвергли обстрелу военный аэропорт Хама.

Следует заметить, что с нуля часов 12 июня было объявлено прекращение огня на северо-западе Сирии по просьбе Турции. Однако боевики никогда его не соблюдают, поэтому в ход идет российская и сирийская авиация.