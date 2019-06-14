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Климкину предложили провести аудит предприятий, доставшихся Украине от СССР

Политика

Готов ли Киев заплатить Москве за советское наследство?

Москва, 14 июня 2019, 15:14 — REGNUM  Украине следует заплатить России за все те предприятия, которые были построены на её территории во времена СССР, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 14 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего провести международный аудит на территории Донбасса.

«Сепаратисты на Украине действительно отжали много предприятий, — сказал Платошкин. — В 1991 году! У нас был закон о порядке выхода из СССР. Принятый и Украинской ССР тоже, который перед выходом любой республики предусматривал аудит. Поэтому аудит сейчас надо назначить. За все предприятия, которые построены на Украине за союзный счёт, они (Украина — прим. ИА REGNUM ) нам должны заплатить, и после этого можно проводить все остальные аудиты. В Советском Союзе на Украину приходилось 40% промышленного потенциала. Вы представляете, сколько они разворовали?!»

Напомним, как сообщалось ранее, Климкин призвал провести международный аудит на территории Донбасса.

«Нам нужна, я давно говорю, международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги. Посмотреть, что с нашими активами, это наши активы, потом, после международного аудита, их нужно перерегистрировать», — сказал министр в эфире одного из телеканалов Украины.

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