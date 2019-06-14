“Битва при Халхин-Голе началась из-за конфликта интересов СССР и Японии»

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 16:27 — REGNUM

Профессор Монгольского государственного университета, доктор исторических наук Жамсрангийн Урангуа ответила на вопросы корреспондента ИА REGNUM в Монголии о битве при Халхин-Голе.

: Как будут отмечать в Монголии 80-летие Халхин-Гола?

В июле 2018 года правительство Монголии выпустило постановление о праздновании 80-летия Халхин-Гольской битвы в 2019 году, чтобы отдать почести павшим воинам и ветеранам. А также для укрепления дружеских отношений и сотрудничества с Российской Федерацией, укрепления и взаимопонимания народов. План об организации юбилея состоял из 24 пунктов. Были намечены многие мероприятия на всех уровнях общества: проведение торжественных мероприятий в Халхин-Голе и в столице страны, приглашение иностранных делегатов, участие в торжественных мероприятиях в Сибирском округе, выпуск медали к юбилею, снятие фильма, организация конференции и круглых столов среди учёных и исследователей, проведение олимпиад по истории и русскому языку среди учащихся средней школы на тему «Халхин-Гол-80», проведение молодёжного марша «по тропам боевой дружбы», конкурсов среды творческих коллективов, награждение ветеранов войны, проведение работ по реконструкции памятников войны и др.

: Какие темы Халхин-Гольской битвы имеют разногласия в историографии?

По истории этой войны были проведены исследования с различных точек зрения, изданы многочисленные труды в Монголии, России, Китае, Японии и многих странах Запада и Востока. Есть люди, которые защитили ученые степени в результате исследований этой войны.

Существует ряд вопросов в изучении истории войны на Халхин-Голе, связанных с несоответствием фактов и документов, оценкой значимости исторических событий, недостаточным сотрудничеством ученых многих стран и отсутствием единого понимания. Например, почему была развязана эта война, как рассматривать хронологию войны, как разделить войну на периоды, а также другие вопросы, связанные с каждым сражением, — человеческие потери, соотношение военных сил, успехи и ошибки командования, почему Япония изменила свое наступление с севера Азии на юго-восток после Халхин-Гола, влияние этой войны на международные отношения на Дальнем Востоке и в Европе.

: Скажите несколько слов о пленных

Относительно военнопленных я могу привести только несколько статистических данных. В нашей стране почти не проводились исследования в этом направлении. Из российских источников известно, что на 11 июля 1939 года было 22 японца, 14 барга, 2 китайца, 14 внутренних монголов, 1 монгол. Всего было 53 военнопленных, из них 1 офицер и 8 ниже по званию, включая 22 конных солдата, 5 танкистов, 3 летчиков, 1 советника и 4 диверсантов.

По сообщению Георгия Жукова 18 сентября 1939 года, из 226 пленных было 155 японцев и 71 — барга, китайцы и корейцы, вместе взятые. Из них 6 пленных умерли, 10 человек отправили в Москву, 10 человек оставили в штабе, остальные 200 находились в Улан-Баторе по списку. Жуков оставил еще 10−15 человек, предложив обменять оставшихся пленных с Японией один на один. Люди, предложившие оставить пленных, по-видимому, были намерены завербовать их. Есть сведения, что 27 сентября по предложению СССР обе стороны обменялись пленными один на один.

: Исследователи по-разному называют событие 1939 года. Одни называют «войной», другие — «битвой». Как вы думаете, почему идут споры вокруг названия?

О событии, происшедшем на Халхин-Голе с весны по осень 1939 года, русские пишут — «битва у Халхин-Гола», японцы — «происшествие Номун хана», китайцы «война Номун хана», американцы — «воздушная война Халх гола», «странная война».

С конца 1960-х годов наши историки выразили свою позицию, посчитав правильным называть «войной», а не «битвой». Некоторые издатели выдвинули идею называть столкновением, а не войной, потому что это не было войной и у МНР не было конфликтов с Японией. Обоснованием для применения термина «война» стало участие в боевых действиях армии, техники, а также масштабы военных действий и человеческих потерь.

: На каком уровне были отношения между СССР и Японией в те годы?

В 30-е годы ХХ века Северовосточная Азия превратилась в горячую точку. На это повлияло несколько факторов. В этом регионе с активным участием Японии в 1932 году образовалось государство Манжго («Маньчжоу-го» в российской историографии — прим. ИА REGNUM ), граничившее с МНР, которая начала споры о пограничной линии.

В связи с этим СССР и государство Манжго стали наращивать число солдат и военной техники.

В 1932—1937 годы личный состав Квантунской армии, находившейся в Манжурии, увеличился в 5 раз, только в 1938 году число увеличилось на 50 процентов с увеличением срока военной службы. Также увеличилось число военных самолетов в 3 раза, тяжелой артиллерии в 4 раза и танков — в 10 раз.

Численность советской армии на Дальнем Востоке в 1937—1938 годы увеличилась на 105 тысяч человек, финансирование военной структуры — в 2 раза.

Таким образом, эта война началась из-за конфликта военно-политических и дипломатических интересов двух стран — СССР и Японии. Монголии и Японии ничего не оставалось, кроме как столкнуться. Столкновение имело место не из-за агрессивного желания Японии завоевать Монголию.

Сталин ввел Красную армию в Монголию, опасаясь, что Япония доберется до юга Байкала через восточную границу Монголии. Что касается Монголии, это была война за охрану суверенитета и целостности своей территории.

Хотя некоторые иностранные труды отмечают события в районе Халхин-Гола в МНР, возникшие из-за военно-стратегических конфликтов между СССР, Японией и другими великими державами как локальный и пограничный конфликт, для монголов это была война против вооруженных агрессоров, в защиту суверенитета и территориальной целостности своей страны.

: Какова была роль тыла во время боев? Как решали тогда вопросы, связанные с тыловым и фронтовым обеспечением?

Монголия не смогла обеспечить соответствующую подготовку к началу войны. Поэтому возникли некоторые трудности. Например, штаб 57-го специального корпуса находился в 120 км от поля сражения. В западной, восточной и южной частях Монголии не было построено железных дорог, инфраструктура не была развита. Это стало главной трудностью для организации и выполнения военного материального и технического обеспечения.

Армию было необходимо снабжать необходимым оружием, боеприпасами, горючим, продовольствием. Все эти грузы транспортировали по бездорожью за 700 км от ближайшей железнодорожной станции. Эта станция была военным округом на юге Байкала. Военный театр не был изучен.

Не было подготовки к транспортировке военного груза и техники с переходом с мирного времени на военное. В начале операции на Халхин-Голе для транспортировки груза потребовалось 3500 грузовиков, 1400 погрузочных и зарядных машин, когда в ведении нашей армии имелось 1724 грузовика и 912 погрузочных машин.

В 1936 году Монголия увеличила оборонные расходы в 2 раза, численность армии увеличилась на 30 процентов, оружейно-техническое снабжение на 40 процентов, срок военной службы вырос с 2 до 3 лет.

В 1937 году советские войска вошли в Монголию и расположились в восточной части страны: Дорноговь, Хэнтий, Сүхбаатар и Дорнод аймаках. Военная разведка активно велась в Манжурии и Внутренней Монголии.

: Считается, что потери во время битвы с обеих сторон были одинаковы. Каковы были потери в самом начале битвы или в мае 1939 года?

В этой войне участвовали 3 конные дивизии и 8500 бойцов других подразделений Монгольской Народно-Революционной Армии. Эта война была малой по сравнению с всемирными великими войнами, но в ней участвовали более 130 тысяч человек и более 800 единиц бронетехники с двух сторон на малой территории.

В сражении в мае 1939 года потери совестко-монгольской стороны составляли всего 424 человека, из них 158 погибших, 242 раненые и 24 пропавших без вести. Материально-технические потери — всего 14 тяжелых и легких пулемётов, 11 бронемашин и 13 грузовиков.

В целом в течение 4 месяцев произошло 101 крупное сражение, человеческие потери составили 74 522 человека, из них 28 246 погибли в бою. Со стороны Монголии и СССР насчитывалось 25−26 тысяч, а со стороны Японии и Манжго — более 48 тысяч погибших.

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