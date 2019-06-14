Пятница, 14 Июня 2019 года
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Brexit усилил в Великобритании расовую нетерпимость, заявили в ООН

Политика

Опасную роль в этом процессе играли «государственные и частные игроки», политики и СМИ, утверждает Тендайя Ачиуме

Берн, 14 июня 2019, 14:43 — REGNUM  Политика правительства в период Brexit усилила в Великобритании расовую дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость. Об этом говорится в докладе Совету ООН по правам человека спецдокладчика по вопросам расовой дискриминации и ксенофобии Тендайи Ачиуме, опубликованном 14 июня в Женеве.

Ачиуме отметила непропорциональный ущерб, нанесенный членам общин расовых и этнических меньшинств, мерами жесткой экономии. Такие общины особенно сильно страдают от нехватки рабочих мест, пояснила она.

Спецдокладчик напомнила о британском наследии, восходящем к рабству и колониализму, и отметила, что перед референдумом по Brexit, в период его проведения и после него расовую нетерпимость усиливали национальные дискуссии и определенная политика. Опасную роль в этом играли «государственные и частные игроки», политики и СМИ.

Ачиуме призвала британские власти к немедленным мерам, направленным на прекращение расовой дискриминации.

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