Москва, , 14:42 — REGNUM Народ Украины сделал однозначный выбор против «партии войны» во время президентских выборов, и грядущие парламентские выборы должны утвердить этот курс. Об этом заявил депутат Верховной Рады V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я не считаю единственным виновником войны на Донбассе господина Порошенко. Я считаю виновником войны на Донбассе всю команду коллективного Порошенко, в которую входит в том числе Турчинов. И я рад тому, что украинский народ отверг все политические партии, которые ассоциировались с «партией войны», — заявил Килинкаров.

Это в первую очередь «Народный фронт», который вообще не идёт на выборы, «потому что у него нулевой результат», а также блок Петра Порошенко, который переформатировался в «Европейскую солидарность», и партии радикалов, пояснил политолог.

Четыре политические партии, которые так или иначе блокировали все вопросы, связанные с остановкой войны и мирным процессом, — все четыре партии пролетают мимо парламента. Это хорошо. Означает ли это, что те политические партии, которые пройдут сейчас в парламент, будут занимать какую-то другую позицию? Это пока неизвестно», — добавил он.

Напомним, что политические партии Украины уже утвердили и выдвинули своих кандидатов в народные депутаты Украины по многомандатному и одномандатным избирательным округам на внеочередных выборах Верховной Рады. Парламентские выборы должны состояться 21 июля.