Министр обороны Франции призвала страны ЕС отправить спецназ в Африку

Париж, , 14:46 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли призвала страны Европейского союза (ЕС) отправить европейский спецназ в зону Сахеля в Африке, чтобы поддержать усилия французских военных, дислоцированных в регионе, для борьбы с джихадистскими группировками, сообщает Le Figaro.

«Если мы не стабилизируем Мали, Нигер или Буркина-Фасо, в Европейском союзе навсегда останется не один, а два «дамокловых меча»: террористический и миграционный», — предупредила министр обороны Франции во время выступления во французской коммуне По, добавив, что уже предложила это нескольким партнерам в ЕС.

«Было бы неправильно полагать, что терроризм представляет угрозу для одной Франции: все наши партнеры пострадали, и вместе мы должны отреагировать. А для тех, кто не пострадал напрямую, существует пункт о солидарности», — настаивала Флоренс Парли.

Напомним, с 2012 года целые районы в Мали находятся вне контроля малийских, французских военных или же сил ООН. А с 2015 года это явление, которое также затрагивает соседние Буркина-Фасо и Нигер, распространилось с севера Мали на центральную часть страны.