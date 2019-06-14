Спецназ Британии переориентируют на «российское» направление

Лондон, , 14:39 — REGNUM Директор сил специального назначения Британии разработал секретный план под названием «Концепция специальных операций», который в ближайшее время будет рассмотрен министрами правительства. В случае утверждения схема будет предусматривать реструктуризацию соответствующих подразделений.

В основе плана лежит убеждение в том, что характер современной войны меняется, с меньшим акцентом на обычные военные действия и вместо этого смещается в сторону более тонкого конфликта между национальными государствами. Об этом пишет британская газета Guardian.

Спецназ страны предлагается переориентировать с борьбы против террористов на Ближнем Востоке, в частности, на «российское» направление.

Британские силы специального назначения состоят из регулярного полка Специальной воздушной службы (Special Air Service — SAS), который является самым известным из подразделений, а также Специальной лодочной службы (Special boat service — SBS) и специального разведывательного полка, которому поручено скрытое наблюдение.

Минобороны Британии отказалось от комментариев для прессы по новой концепции применения сил спецназа. Оно придерживается политики не обсуждать деятельность спецназа.

Недавно сообщалось, что специалисты SAS и SBS были переброшены на территорию Ирака якобы с целью поиска Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако ряд экспертов считают, что основной задачей британского спецназа в этом регионе будет противодействие Ирану.